Митинг под Верховной Радой. Фото: lb.ua

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Митинг против законопроекта о столице 18 ноября устроили в Киеве.

Организаторами митинга-флешмоба «Руки прочь от Киева и киевлян!» против принятия закона о столице выступил «АвтоМайдан». К акции присоединились около 150 человек. Активисты выступают против разделения должностей мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации, передает LB.

Демонстранты требуют снять с рассмотрения законопроект о столице и согласовать новый законопроект с Венецианской комиссией и Советом Европы. Этот документ разделяет полномочия городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. В законопроекте четко прописано, что эти две должности не может занимать один человек.

Напомним, 18 ноября Совет Европы представил заключение к законопроекту «О городе Киеве — столице Украины». В нем отмечается, что при доработке предыдущие рекомендации СЕ были учтены лишь частично, а доработанный законопроект не полностью соответствует Европейской хартии местного самоуправления. В Совете Европы отмечают, что из текста закона должны быть удалены все положения, которые позволяют большому количеству должностных лиц госадминистрации высказывать свое мнение на заседаниях Киевсовета, райсоветов и их органов.