Мітинг під Верховною Радою. Фото: lb.ua

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Мітинг проти законопроекту про столицю 18 листопада влаштували у Києві.

Організаторами мітингу-флешмобу «Руки геть від Києва та киян!» проти ухвалення закону про столицю виступив «АвтоМайдан». До акції долучилися близько 150 осіб. Активісти виступають проти розділення посад міського голови Києва та голови Київської міської державної адміністрації, передає LB.

Демонстранти вимагають зняти з розгляду законопроект про столицю і погодити новий законопроект з Венеційською комісією та Радою Європи.Цей документ розділяє повноваження міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. В законопроекті чітко прописано, що ці дві посади не може займати одна людина.

Нагадаємо, 18 листопада Рада Європи представила висновок до законопроекту «Про місто Києві — столиці України». У ньому зазначається, що при доопрацюванні попередні рекомендації РЄ були враховані лише частково, а доопрацьований законопроект не повністю відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. У Раді Європи зазначають, що з тексту закону мають бути видалені всі положення, які дозволяють великій кількості посадових осіб держадміністрації висловлювати свою думку на засіданнях Київради, райрад та їх органів.