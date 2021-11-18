Еврокомісія готова консультуватися з Україною щодо сертифікації ПП-2

https://racurs.ua/ua/n163228-evrokomisiya-gotova-konsultuvatysya-z-ukrayinou-schodo-sertyfikaciyi-pp-2.html

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Європейська комісія готова консультуватися з Україною з питань сертифікації російського газогону «Північній потік-2».

Йдеться про участь «Нафтогазу» у консультаціях для підготовки висновку ЄК щодо проекту рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про сертифікацію «Північного потоку 2».

Про це повідомило 18 листопада Міністерство енергетики України з посиланням на єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Україна стане активним учасником процесу сертифікації не лише політично, а й юридично, — наголосили в Міненерго, зазначивши, що відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з Сімсон.

Крім того, українську сторону запросили взяти участь у «групі ризику», створеній відповідно до Регламенту про безпеку поставок, що складається виключно з країн-членів ЄС. Метою засідання цієї групи стануть консультації щодо стану енергобезпеки в Україні, відпрацювання спільних рішень та взаємодопомога з європейськими країнами у кризових ситуаціях.

За словами Галущенка, Україна має якісну експертизу у сфері транспортування газу, оперування великими обсягами газу та розумінням того, як Росія може порушувати європейські правила.

Залучення України до європейських процесів забезпечення енергобезпеки буде вигідним як для України, так і для Європи, — цитує міністра прес-служба Міненерго.

Нагадаємо, 16 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило, що тимчасово призупинило процедуру сертифікації «Північного потоку 2» до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.