Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной по сертификации CП-2

https://racurs.ua/n163228-evrokomissiya-gotova-konsultirovatsya-s-ukrainoy-po-sertifikacii-cp-2.html

Ракурс

Европейская комиссия готова консультироваться с Украиной по поводу сертификации российского газопровода «Северный поток-2».

Речь идет об участии «Нафтогаза» в консультациях по подготовке заключения ЕК по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации «Северного потока-2».

Об этом сообщило 18 ноября Министерство энергетики Украины со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически, — отметили в Минэнерго, отметив, что соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с Симсон.

Кроме того, украинскую сторону пригласили принять участие в «группе риска», созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, который состоит исключительно из стран-членов ЕС. Целью заседания этой группы станут консультации по состоянию энергобезопасности в Украине, отработке совместных решений и взаимопомощи с европейскими странами в кризисных ситуациях.

По словам Галущенко, у Украины есть качественная экспертиза в сфере транспортировки газа, возможность оперирования большими объемами газа и понимание того, как Россия может нарушать европейские правила.

Вовлечение Украины в европейские процессы обеспечения энергобезопасности будет выгодным как для Украины, так и для Европы, — цитирует министра пресс-служба Минэнерго.

Напомним, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока-2» до завершения создания дочерней швейцарской компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.