Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Винницкой области

В Винницкой области шесть человек отравились угарным газом, фото: «Гал-Инфо»

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Ракурс

В Винницкой области в ночь на сегодня, 18 ноября, четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, от отравления угарным газом.

Инцидент произошел в селе Марьяновка. Об этом сообщает издание Vinbazar.

Среди погибших — муж 1977 года рождения и его жена 1987 года рождения, а также дети возрастом 11, девять, восемь и шесть лет.

Отмечается, что всего в семье пятеро детей. Погибших обнаружил старший 14-летний сын, который в этот день ночевал у бабушки и зашел домой, идя в школу.

Семья благополучная. Содержали немалое хозяйство. На учете в социальных службах не стояла, — отмечают в полиции Винницкой области.

Сейчас на месте работают криминалисты и специалисты по установлению окончательной причины смерти.

Напомним, угарный газ мог стать причиной недавней гибели пяти женщин в доме престарелых в Днепре.

Источник: Vinbazar