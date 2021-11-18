Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Винницкой области

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В Винницкой области шесть человек отравились угарным газом, фото: «Гал-Инфо»
Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Винницкой областиhttps://racurs.ua/n163227-shest-chelovek-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-vinnickoy-oblasti.htmlРакурс
В Винницкой области в ночь на сегодня, 18 ноября, четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, от отравления угарным газом.
Инцидент произошел в селе Марьяновка. Об этом сообщает издание Vinbazar.
Среди погибших — муж 1977 года рождения и его жена 1987 года рождения, а также дети возрастом 11, девять, восемь и шесть лет.
Отмечается, что всего в семье пятеро детей. Погибших обнаружил старший 14-летний сын, который в этот день ночевал у бабушки и зашел домой, идя в школу.
Семья благополучная. Содержали немалое хозяйство. На учете в социальных службах не стояла, — отмечают в полиции Винницкой области.
Сейчас на месте работают криминалисты и специалисты по установлению окончательной причины смерти.
Напомним, угарный газ мог стать причиной недавней гибели пяти женщин в доме престарелых в Днепре.
Источник: Vinbazar
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