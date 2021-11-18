Шестеро людей загинули від отруєння чадним газом на Вінниччині

На Вінниччині шестеро людей отруїлися чадним газом, фото: «Гал-Інфо»

https://racurs.ua/ua/n163227-shestero-ludey-zagynuly-vid-otruiennya-chadnym-gazom-na-vinnychchyni.html

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На Вінниччині в ніч на сьогодні, 18 листопада, четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, від отруєння чадним газом.

Інцидент стався у селі Мар’янівка. Про це повідомляє видання Vinbazar.

Серед загиблих — чоловік 1977 року народження та його дружина 1987 року народження, а також діти віком 11, дев’ять, вісім та шість років.

Зазначається, що загалом в родині п’ятеро дітей. Загиблих виявив старший 14-річний син, який цього дня ночував у бабусі та зайшов додому, йдучи до школи.

Сім’я благополучна. Утримували чимале господарство. На обліку у соціальних службах не стояла, — зазначають у поліції Вінниччини.

Наразі на місці працюють криміналісти та фахівці з метою встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, чадний газ міг стати причиною нещодавньої загибелі п’ятьох жінок в будинку для літніх людей у Дніпрі.

Джерело: Vinbazar