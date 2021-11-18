Шестеро людей загинули від отруєння чадним газом на Вінниччині

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На Вінниччині шестеро людей отруїлися чадним газом, фото: «Гал-Інфо»
Шестеро людей загинули від отруєння чадним газом на Вінниччиніhttps://racurs.ua/ua/n163227-shestero-ludey-zagynuly-vid-otruiennya-chadnym-gazom-na-vinnychchyni.htmlРакурс
На Вінниччині в ніч на сьогодні, 18 листопада, четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, від отруєння чадним газом.
Інцидент стався у селі Мар’янівка. Про це повідомляє видання Vinbazar.
Серед загиблих — чоловік 1977 року народження та його дружина 1987 року народження, а також діти віком 11, дев’ять, вісім та шість років.
Зазначається, що загалом в родині п’ятеро дітей. Загиблих виявив старший 14-річний син, який цього дня ночував у бабусі та зайшов додому, йдучи до школи.
Сім’я благополучна. Утримували чимале господарство. На обліку у соціальних службах не стояла, — зазначають у поліції Вінниччини.
Наразі на місці працюють криміналісти та фахівці з метою встановлення остаточної причини смерті.
Нагадаємо, чадний газ міг стати причиною нещодавньої загибелі п’ятьох жінок в будинку для літніх людей у Дніпрі.
Джерело: Vinbazar
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