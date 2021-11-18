Рада дозволила прикордонникам обшукувати затриманих

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Верховна Рада внесла зміни до закону «Про Державну прикордонну службу України».
Йшлося про вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (ДПС). Закон опублікували на сайті Ради.
Законом військовослужбовцям, а також працівникам ДПС:
- надається право здійснювати візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих та оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людей;
- встановлюються умови та межі, вид та інтенсивність застосування заходів примусу з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення;
- визначаються особливості застосування того чи іншого заходу чи засобу примусу.
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