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Ракурс
Лукашенко вимагав у Меркель визнати його легітимним. Фото: DW

Лукашенко вимагав у Меркель визнати його легітимним

18 лис 2021, 10:43
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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, хотів, щоб Ангела Меркель називала його «президентом, а не паном Лукашенком».

Білоруський диктатор вимагав визнати його легітимним президентом і скасувати санкції, введені через фальсифікацію виборів та політичні переслідування. Про це пише видання BILD.

Також Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.

Водночас, згідно з інформацією журналістів, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС. При цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.

Нагадаємо, Ангелу Меркель, яка виконує обов’язки канцлера ФРН, критикують за розмову з Олександром Лукашенком з приводу ситуації на кордоні Білорусі та Польщі.


Німецькому лідеру у своїй країні, а також в Естонії та Польщі закидають, що вона таким чином пішла всупереч позиції ЄС і фактично визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Дзвінок Меркель став першим для Лукашенка з літа 2020 року.

Джерело: BILD

Джерело: Ракурс


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