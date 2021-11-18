Лукашенко вимагав у Меркель визнати його легітимним. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n163225-lukashenka-vymagav-u-merkel-vyznaty-yogo-legitymnym.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, хотів, щоб Ангела Меркель називала його «президентом, а не паном Лукашенком».

Білоруський диктатор вимагав визнати його легітимним президентом і скасувати санкції, введені через фальсифікацію виборів та політичні переслідування. Про це пише видання BILD.

Також Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.

Водночас, згідно з інформацією журналістів, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС. При цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.

Нагадаємо, Ангелу Меркель, яка виконує обов’язки канцлера ФРН, критикують за розмову з Олександром Лукашенком з приводу ситуації на кордоні Білорусі та Польщі.

Німецькому лідеру у своїй країні, а також в Естонії та Польщі закидають, що вона таким чином пішла всупереч позиції ЄС і фактично визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Дзвінок Меркель став першим для Лукашенка з літа 2020 року.

Джерело: BILD