Лукашенко требовал у Меркель признать его легитимным. Фото: DW

https://racurs.ua/n163225-lukashenko-treboval-u-merkel-priznat-ego-legitimnym.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, хотел, чтобы Ангела Меркель называла его «президентом, а не господином Лукашенко».

Белорусский диктатор требовал признать его легитимным президентом и отменить санкции, введенные из-за фальсификации выборов и политических преследований. Об этом пишет издание BILD.

Также Лукашенко предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.

В то же время, по информации журналистов, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопросы, обсудив их с главами государств-членов ЕС. При этом и.о. канцлера не исключила предоставление Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.

Напомним, Ангелу Меркель, исполняющую обязанности канцлера ФРГ, критикуют за разговор с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе Беларуси и Польши.

Немецкого лидера в своей стране, а также в Эстонии и Польше упрекают, что она таким образом пошла вопреки позиции ЕС и фактически признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Звонок Меркель стал первым для Лукашенко с лета 2020 года.

Источник:BILD