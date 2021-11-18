Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лукашенко требовал у Меркель признать его легитимным. Фото: DW

Лукашенко требовал у Меркель признать его легитимным

18 ноя 2021, 10:43
999

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, хотел, чтобы Ангела Меркель называла его «президентом, а не господином Лукашенко».

Белорусский диктатор требовал признать его легитимным президентом и отменить санкции, введенные из-за фальсификации выборов и политических преследований. Об этом пишет издание BILD.

Также Лукашенко предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.

В то же время, по информации журналистов, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопросы, обсудив их с главами государств-членов ЕС. При этом и.о. канцлера не исключила предоставление Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.

Напомним, Ангелу Меркель, исполняющую обязанности канцлера ФРГ, критикуют за разговор с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе Беларуси и Польши.


Немецкого лидера в своей стране, а также в Эстонии и Польше упрекают, что она таким образом пошла вопреки позиции ЕС и фактически признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Звонок Меркель стал первым для Лукашенко с лета 2020 года.

Источник:BILD

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров