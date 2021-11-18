Полиция объяснила штрафы для «скорых» за превышение скорости. Фото:

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Кареты скорой помощи в Украине штрафуют за превышение скоростного режима.

Такую информацию обнародовали в СМИ и социальных сетях. Правоохранители объясняют, что система работает автоматически. В случае совершения правонарушения она также автоматически фиксируется относительно всех машин, которые идентифицировала. У патрульной полиции нет никаких списков «исключений», кроме транспортных средств со специализированной регистрацией. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает пресс-служба МВД.

По его словам, автомобили «скорой» имеют право, выполняя неотложное служебное задание, отступать от некоторых пунктов Правил дорожного движения, при условии включения проблескового маячка. Если такая машина движется с «мигалкой», то материалы о нарушении режима скорости не складываются.

Билошицкий отметил, что случается, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрирована «скорая», может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и оно будет отменено. Такие заявления поступали в Департамент и отменялись после рассмотрения.

Сейчас мы имеем 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от учреждений «скорых», а другие — мы обнаружили самостоятельно. Эта процедура предусмотрена ст. 287−296 Кодекса Украины об административных правонарушениях, — заявил он.



Также он инициировал изменения в приказ МВД о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи, поскольку это позволит совсем свести на нет такие случаи.

Напомним, в МВД заявляли, что в 2021 году количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось втрое. Такие результаты фиксировались на участках автодорог, оборудованных камерами автофиксации нарушений.