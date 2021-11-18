13 хищных кошек обнаружили в Зоне отчуждение (ФОТО)https://racurs.ua/n163223-13-hischnyh-koshek-obnarujili-v-zone-otchujdenie-foto.htmlРакурс
В Чернобыльской зоне ученые, просмотрев сотни снимков из фотоловушек, определили 11 взрослых и двух юных животных вида рысь обыкновенная.
Идентифицировать животных удалось благодаря особенности этого вида — как и леопарды, рыси никогда не изменяют уникальные пятна на своем теле. Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Теперь мы знаем: на заповедной территории обитают как минимум тринадцать диких кошек. И все они обладают неповторимой пятнистой кожей, — отмечается в сообщении.
В заповеднике отмечают, что хотят более основательно персонифицировать каждого из этих хищников, чтобы в дальнейшем максимально защищать и следить за ними. Для этого пользователям соцсети предлагают подарить животным имена.
Еженедельно мы будем выставлять по две-три фотографии рысей. Фантазируйте, придумывайте, импровизируйте, — говорится в сообщении. — Это первый этап своеобразной задачи. По его завершении выберем (конечно, с вашей помощью) среди предложенных имен самое лучше для каждой кошки.