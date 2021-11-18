Рыси Чернобыля, фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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В Чернобыльской зоне ученые, просмотрев сотни снимков из фотоловушек, определили 11 взрослых и двух юных животных вида рысь обыкновенная.

Идентифицировать животных удалось благодаря особенности этого вида — как и леопарды, рыси никогда не изменяют уникальные пятна на своем теле. Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Теперь мы знаем: на заповедной территории обитают как минимум тринадцать диких кошек. И все они обладают неповторимой пятнистой кожей, — отмечается в сообщении.

В заповеднике отмечают, что хотят более основательно персонифицировать каждого из этих хищников, чтобы в дальнейшем максимально защищать и следить за ними. Для этого пользователям соцсети предлагают подарить животным имена.