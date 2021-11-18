13 хижих кішок виявили в Зоні відчуження (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163223-13-hyjyh-kishok-vyyavyly-v-zoni-vidchujennya-foto.htmlРакурс
У Чорнобильській зоні науковці, переглянувши сотні знімків з фотопасток, визначили 11 дорослих і двох юних тварин виду рись звичайна.
Ідентифікувати тварин вдалося завдяки особливості цього виду — як і леопарди, рисі ніколи не змінюють унікальні плями на своєму тілі. Про це повідомляє прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Тепер ми знаємо: на заповідній території мешкає, як мінімум, тринадцять диких кішок. І всі вони мають неповторну плямисту шкіру, — зазначається в повідомленні.
У заповіднику наголошують, що хочуть більш ґрунтовно персоніфікувати кожного з цих хижаків, щоб надалі максимально захищати й стежити за ними. Для цього користувачам соцмережі пропонують подарувати тваринам власні імена.
Щотижня ми виставлятимемо по дві-три світлини рисей. Фантазуйте, придумуйте, імпровізуйте, — зазначається повідомленні. — Це перший етап своєрідного завдання. По його завершенні виберемо (звичайно, з вашою допомогою) серед запропонованих імен найкраще для кожної кішки «з китицями».