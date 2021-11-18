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Ракурс
Рисі Чорнобиля, фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

13 хижих кішок виявили в Зоні відчуження (ФОТО)

18 лис 2021, 10:27
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У Чорнобильській зоні науковці, переглянувши сотні знімків з фотопасток, визначили 11 дорослих і двох юних тварин виду рись звичайна.

Ідентифікувати тварин вдалося завдяки особливості цього виду — як і леопарди, рисі ніколи не змінюють унікальні плями на своєму тілі. Про це повідомляє прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Тепер ми знаємо: на заповідній території мешкає, як мінімум, тринадцять диких кішок. І всі вони мають неповторну плямисту шкіру, — зазначається в повідомленні.

У заповіднику наголошують, що хочуть більш ґрунтовно персоніфікувати кожного з цих хижаків, щоб надалі максимально захищати й стежити за ними. Для цього користувачам соцмережі пропонують подарувати тваринам власні імена.

Щотижня ми виставлятимемо по дві-три світлини рисей. Фантазуйте, придумуйте, імпровізуйте, — зазначається повідомленні. — Це перший етап своєрідного завдання. По його завершенні виберемо (звичайно, з вашою допомогою) серед запропонованих імен найкраще для кожної кішки «з китицями».


Рисі Чорнобиля, фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Джерело: Ракурс


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