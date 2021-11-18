Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Закон про столицю, податкова реформа і тисяча Зеленського - трансляція Ради

Закони про столицю, податкову реформу і тисячу Зеленського — Рада працює (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 лис 2021, 10:03
999

Верховна Рада України 18 листопада розгляне кілька важливих законів і збереться на позачергове засідання.

Уранці в порядку денному нардепів — розгляд у другому читанні законів про столицю і податкових змін (№ 5600), а також закон про так звану «тисячу Зеленського» — закон «Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України „Про державний бюджет України на 2021 рік“ (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)».


Під час позачергового засідання, яке розпочнеться о 16.00, згідно з порядком денним, заплановано розгляд шести питань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів