Закон про столицю, податкова реформа і тисяча Зеленського - трансляція Ради

https://racurs.ua/ua/n163222-zakon-pro-stolycu-podatkova-reforma-i-tysyacha-zelenskogo-rada-pracuie-translyaciya.html

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Верховна Рада України 18 листопада розгляне кілька важливих законів і збереться на позачергове засідання.

Уранці в порядку денному нардепів — розгляд у другому читанні законів про столицю і податкових змін (№ 5600), а також закон про так звану «тисячу Зеленського» — закон «Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України „Про державний бюджет України на 2021 рік“ (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)».

Під час позачергового засідання, яке розпочнеться о 16.00, згідно з порядком денним, заплановано розгляд шести питань.