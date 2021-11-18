Ракурсhttps://racurs.ua/
Закон про столицю, податкова реформа і тисяча Зеленського - трансляція Ради
Закони про столицю, податкову реформу і тисячу Зеленського — Рада працює (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n163222-zakon-pro-stolycu-podatkova-reforma-i-tysyacha-zelenskogo-rada-pracuie-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада України 18 листопада розгляне кілька важливих законів і збереться на позачергове засідання.
Уранці в порядку денному нардепів — розгляд у другому читанні законів про столицю і податкових змін (№ 5600), а також закон про так звану «тисячу Зеленського» — закон «Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України „Про державний бюджет України на 2021 рік“ (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)».
Під час позачергового засідання, яке розпочнеться о 16.00, згідно з порядком денним, заплановано розгляд шести питань.
Читайте також
.
Не вакцинацією єдиною: що не так з українським COVID-сертифікатом про одужання
Палії автомобілів: як довести справу до суду?
Справа порнографа: обвинувальний вирок за… секс із власною дружиною
Верховний суд виправдав учасника АТО, засудженого за те, що під час бойового завдання втратив… китайського ножа
Загрузка...