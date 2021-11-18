Бізнесмена застрелили у Миколаєві. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Стрілянина в Миколаєві забрала життя однієї людини, ще одна дістала поранення.

Вчора, 17 листопада, місцеві мешканці близько 20.15 повідомили в поліцію про те, що у дворі будинку по вул. Сінній чути постріли. Згодом правоохоронці біля одного з під’їздів виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, йому допомогли медики. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Згодом в одному з дворів багатоповерхівок в декількох кварталах від місця злочину поліцейські знайшли мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Слідчі встановлять, чи з цієї зброї стріляли в постраждалих. Рушницю направили на експертизу.

Відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 «умисне вбивство» Кримінального кодексу України. На місці події працювали слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти. У Миколаєві після стрілянини ввели в дію спеціальна поліцейська операція.

Як пише місцеве видання «Новини N», чоловік разом дівчиною на автомобілі «Ауді» заїхав у двір будинку на вул. Сінній, де на них вже чекав убивця. У чоловіка вистрілили з мисливської рушниці, постраждалий спробував втекти, але вбивця наздогнав його біля під’їзду та вбив. Дівчину, за попередніми даними, він не чіпав.

За інформацією ЗМІ, загиблий — мешканець Миколаєва 51-літній Ігор Пліндик, який має відношення до будівельного бізнесу.

Нагадаємо, 16 листопада у Києві біля будівлі Києво-Святошинського районного суду майже впритул розстріляли чоловіка. Постраждалого госпіталізували з важкими пораненнями.

Джерело: «Новости N»