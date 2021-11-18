Бизнесмена застрелили в Николаеве, еще один человек ранен (ФОТО)

Бизнесмена застрелили в Николаеве. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Стрельба в Николаеве унесла жизнь одного человека, еще один получил ранения.

Вчера, 17 ноября, местные жители около 20.15 сообщили в полицию о том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы. Впоследствии правоохранители возле одного из подъездов обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранения получил еще один гражданин, ему помогли медики. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Впоследствии в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления полицейские нашли охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Следователи установят, из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье направили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работали следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты. В Николаеве после стрельбы ввели в действие специальную полицейскую операцию.

Как пишет местное издание «Новости N», мужчина вместе девушкой на автомобиле «Ауди» заехал во двор дома на ул. Сенной, где их уже ждал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, пострадавший попытался скрыться, но убийца догнал его у подъезда и убил. Девушку, по предварительным данным, он не трогал.

По информации СМИ, погибший — житель Николаева 51-летний Игорь Плиндык, который имеет отношение к строительному бизнесу.

Напомним, 16 ноября в Киеве у здания Киево-Святошинского районного суда почти в упор расстреляли мужчину. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Источник: «Новости N»