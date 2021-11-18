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Ракурс
Законы о столице, налоговой реформе и тысяче Зеленского — Рада работает

Законы о столице, налоговой реформе и тысяче Зеленского — Рада работает (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 ноя 2021, 10:03
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Верховная Рада Украины 18 ноября рассмотрит несколько важных законов и соберется на внеочередное заседание.

Утром в повестке дня нардепов — рассмотрение во втором чтении законов о столице и налоговых изменениях (№ 5600), а также закон о так называемой «тысяче Зеленского» — закон «О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к Закону Украины „О государственном“ бюджет Украины на 2021 год» (о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".


Во время внеочередного заседания, которое начнется в 16.00, согласно повестке дня, запланировано рассмотрение шести вопросов.

Источник: Ракурс


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