Законы о столице, налоговой реформе и тысяче Зеленского — Рада работает

https://racurs.ua/n163222-zakony-o-stolice-nalogovoy-reforme-i-tysyache-zelenskogo-rada-rabotaet-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 18 ноября рассмотрит несколько важных законов и соберется на внеочередное заседание.

Утром в повестке дня нардепов — рассмотрение во втором чтении законов о столице и налоговых изменениях (№ 5600), а также закон о так называемой «тысяче Зеленского» — закон «О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к Закону Украины „О государственном“ бюджет Украины на 2021 год» (о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".

Во время внеочередного заседания, которое начнется в 16.00, согласно повестке дня, запланировано рассмотрение шести вопросов.