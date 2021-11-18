Поліція пояснила штрафи для «швидких» за перевищення швидкості. Фото:

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Карети швидкої допомоги в Україні штрафують за перевищення швидкісного режиму.

Таку інформацію оприлюднили в ЗМІ та соціальних мережах. Правоохоронці пояснюють, що система працює автоматично. А у випадку скоєння правопорушення вона також автоматично фіксується щодо всіх машин, які ідентифікувала. У патрульної поліції немає жодних списків «виключень», окрім транспортних засобів зі спеціалізованою реєстрацією. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає прес-служба МВС.

За його словами, автомобілі «швидкої» мають право, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від деяких пунктів Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка. Якщо така машина рухається з «мигалкою», то матеріали про порушення режиму швидкості не складаються.

Білошицький зазначив, що трапляється, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрована «швидка», може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і вона буде скасована. Такі заяви надходили до Департаменту і скасовувалися після розгляду.

Наразі, ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ «швидких», а інші — ми виявили самостійно. Ця процедура передбачена ст. 287−296 Кодексу України про адміністративні правопорушення, — заявив він.



Також він ініціював зміни до наказу МВС щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги, оскільки це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки.

Нагадаємо, у МВС заявляли, що в 2021 році кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилася втричі. Такі результати фіксувались на ділянках автошляхів, обладнаних камерами автофіксації порушень.