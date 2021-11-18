Рада разрешила пограничникам обыскивать задержанных. Фото: Телеграм

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Ракурс

Верховная Рада внесла изменения в закон «О Государственной пограничной службе Украины».

Речь шла об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы (ГПС). Закон был опубликован на сайте Рады.

Законом военнослужащим, а также работникам ГПС:

предоставляется право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а так же личный осмотр задержанных и осматривать, и в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей;

устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушение;

определяются особенности применения той или иной меры, или средства принуждения.

Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.

Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для задержания человека, совершившего тяжкое преступление.

Пограничникам разрешается использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.