Мігранти продовжують здійснювати спроби прориву зовнішнього кордону Євросоюзу, фото: Міноборони Польщі

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Міноборони Польщі звинувачує білоруських спецпризначенців в організації нового прориву нелегальних мігрантів через зовнішній кордон Євросоюзу, який стався в ніч на сьогодні, 18 листопада, в Дубичах Черковних на Підляшші.

В результаті спроби прориву кордону польські служби затримали групу з приблизно 100 мігрантів, Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Польщі.

Спершу білоруські служби провели розвідку, — зазначається в повідомленні. — Найімовірніше, вони пошкодили паркан. Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння в польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон відбулася за кілька сотень метрів далі.

Також відомство опублікувало нічне відео, на якому можна побачити велику групу людей із рюкзаками, за якими спостерігають польські правоохоронні органи.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL

— Ministerstwo Obrony Narodowej �� (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

У Прикордонній службі Польщі повідомляють, що за останню добу була здійснена 501 спроба нелегального проникнення на територію країни з Білорусі. Зокрема, було зафіксовано кілька великих груп мігрантів, котрі намагалися прорватися через кордон. Одна з цих груп налічувала приблизно 500 осіб.

Водночас очевидці у Білорусі фіксують, що мігранти 17 листопада мігранти почали масово відходити від кордону — це сталося через кілька годин після другої телефонної розмови канцлера Німеччини Ангели Меркель з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.