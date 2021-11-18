«Червона» зона карантину поповнилася 18-ю областю (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n163232-chervona-zona-karantynu-popovnylasya-18-u-oblastu-tablycya.htmlРакурс
«Червона» зона карантину станом на 18 листопада налічує вже 18 областей та Київ.
Сьогодні на локдаун пішла Вінниччина. Тепер у цьому регіоні можуть працювати тільки ті заклади харчування, ТРЦ, кінотеатри, спортзали, де весь персонал вакцинувався проти коронавірусу або є довідка про одужання від COVID-19, або ж негативний ПЛР-тест, що діє 72 години.
«Червона» зона представлена наступними регіонами:
- Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська області.
Скрутна ситуація з вільними ліжками спостерігається на Прикарпатті. Станом на 17 листопада в Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2 тис. 76 осіб). На Донеччині теж скрутно — зайнято 69,3% (2 тис. 815 осіб). На третьому місці Київ — 66,7% (4 тис. 58 осіб).
У Донецькій області 70,6% госпіталізованих COVID-пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці. У столиці 69,1% хворих потребують кисневої підтримки, а на Івано-Франківщині — 68,2%.
Нагадаємо, 17 листопада медики зафіксували 20 тис. 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень довелося госпіталізувати 3 тис. 907 хворих.