«Червона» зона карантину поповнилася 18-ю областю. Фото: unas.news

https://racurs.ua/ua/n163232-chervona-zona-karantynu-popovnylasya-18-u-oblastu-tablycya.html

Ракурс

«Червона» зона карантину станом на 18 листопада налічує вже 18 областей та Київ.

Сьогодні на локдаун пішла Вінниччина. Тепер у цьому регіоні можуть працювати тільки ті заклади харчування, ТРЦ, кінотеатри, спортзали, де весь персонал вакцинувався проти коронавірусу або є довідка про одужання від COVID-19, або ж негативний ПЛР-тест, що діє 72 години.

«Червона» зона представлена наступними регіонами:

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська області.

Скрутна ситуація з вільними ліжками спостерігається на Прикарпатті. Станом на 17 листопада в Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2 тис. 76 осіб). На Донеччині теж скрутно — зайнято 69,3% (2 тис. 815 осіб). На третьому місці Київ — 66,7% (4 тис. 58 осіб).

У Донецькій області 70,6% госпіталізованих COVID-пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці. У столиці 69,1% хворих потребують кисневої підтримки, а на Івано-Франківщині — 68,2%.

Нагадаємо, 17 листопада медики зафіксували 20 тис. 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень довелося госпіталізувати 3 тис. 907 хворих.