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Ракурс
«Червона» зона карантину поповнилася 18-ю областю. Фото: unas.news

«Червона» зона карантину поповнилася 18-ю областю (ТАБЛИЦЯ)

18 лис 2021, 11:58
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«Червона» зона карантину станом на 18 листопада налічує вже 18 областей та Київ.

Сьогодні на локдаун пішла Вінниччина. Тепер у цьому регіоні можуть працювати тільки ті заклади харчування, ТРЦ, кінотеатри, спортзали, де весь персонал вакцинувався проти коронавірусу або є довідка про одужання від COVID-19, або ж негативний ПЛР-тест, що діє 72 години.

«Червона» зона представлена наступними регіонами:

  • Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська області.

Таблиця: МОЗ

Скрутна ситуація з вільними ліжками спостерігається на Прикарпатті. Станом на 17 листопада в Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2 тис. 76 осіб). На Донеччині теж скрутно — зайнято 69,3% (2 тис. 815 осіб). На третьому місці Київ — 66,7% (4 тис. 58 осіб).


У Донецькій області 70,6% госпіталізованих COVID-пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці. У столиці 69,1% хворих потребують кисневої підтримки, а на Івано-Франківщині — 68,2%.

Нагадаємо, 17 листопада медики зафіксували 20 тис. 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень довелося госпіталізувати 3 тис. 907 хворих.

Джерело: Ракурс


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