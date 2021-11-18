Тысяча от Зеленского — Рада предварительно одобрила вакцинальные изменения в бюджет

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В Верховной Раде проголосовали в первом чтении за проект закона, который открывает возможность выплачивать так называемую «тысячу Зеленского» — премию полностью вакцинированным гражданам.

В Раде 285 нардепов проголосовали за изменения в бюджет на 2021 год.

В законопроекте предусматривается увеличение доходной части бюджета на 3 млрд. грн. Вводится новая бюджетная программа, которая предусматривает оказание социальной помощи застрахованным лицам на территориях, где введен локдаун, и стимулирование вакцинации.

Ранее прогнозировалось, что в 2021 году на выплату бонуса вакцинированным будет направлено 3 млрд, а в 2022 году — еще 3 млрд. Как оказалось, на выплату тысячи Зеленского может потребоваться 15 млрд грн. Народный депутат «Слуги народа», заместитель председателя комитета по экономическому развитию Роксолана Пидласа заявила, что президент и правительство настаивают на том, чтобы было выделено столько средств, сколько потребуется.

Мы понимаем, что это будет не шесть миллиардов, потому что уже сейчас около 8 миллионов людей имеют прививку двумя дозами. То есть, это уже минимум восемь миллиардов. Но если мы хотим стимулировать больше прививок двумя дозами, то, по моим оценкам, речь может идти и о 10−15 млрд, если будет соответствующее финансирование, — пояснила нардеп.

Монобольшинство максимально сокращает сроки рассмотрения изменений в бюджет, необходимые для выплаты вакцинированным гражданам обещанной президентом тысячи гривен.

Напомним, что 1 тыс. грн можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине на поезде или самолете.

В программу привлекут около 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране. Она заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.