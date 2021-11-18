Стрельба произошла из-за ношения маски. Фото: cdn.abo.media

https://racurs.ua/n163235-zamechanie-o-maske-obernulos-strelboy-v-metro-harkova.html

Ракурс

Замечание о маске привело к стрельбе в Харькове.

Вооруженный инцидент произошел в харьковской подземке 17 ноября около 23.00. В вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок. Мужчина сделал замечание молодым людям, а те начали ругаться в его адрес. Об этом 18 ноября сообщила прокуратура Харьковской области.

Конфликт между ним обострился на платформе станции метро «Госпром» — молодые люди начали толкать мужчину. Экс-милиционер достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Он объяснил, что это была самооборона.

Досудебное расследование дела осуществляет полиция. За подстреленного студента мужчине предусматривается наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в октябре в Киеве жестоко избили таксиста Uber из-за просьбы к пассажирам надеть маски. После избиения у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Скорее всего, понадобится проведение операции на лице.