Дмитрий Сенниченко, скриншот видео

https://racurs.ua/n163236-fond-gosimuschestva-ostanetsya-bez-rukovoditelya-sennichenko-podal-v-otstavku.html

Ракурс

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда госимущества, подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам деятельности Фонда в течение 2020 года.

Я ставил себе планку в два года, собрал команду и наладил процессы. Вчера Фейсбук напомнил, что два года прошли, — заявил Сенниченко.

Ранее СМИ сообщали, что Сенниченко подает в отставку якобы из-за ситуации с приватизацией киевского завода «Большевик», на торги по которому пришли три претендента, несмотря на заявления инвесторов накануне.

Сенниченко во время пресс-конференции это опроверг.

Все осуществлено законно, отставка с этим не связана — это мои планы, — заверил он.

В то же время, за отставку главы Фонда госимущества еще должна проголосовать Верховная Рада, где уже зарегистрировано заявление Сенниченко.

Ждем решения. Я сейчас работаю, команда работает. Когда будет голосование — я не знаю, — добавил он.

Напомним, в июле 2020 года НАБУ взяло «на горячем» взяточников, пытавшихся подкупить Сенниченко. Еще одна попытка подкупить Сенниченко случилась за полгода до этого.