Лукашенко припинив продаж струму в Україну

https://racurs.ua/ua/n163238-energetychna-viyna-tryvaie-lukashenko-prypynyv-prodaj-strumu-v-ukrayinu.html

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Білорусь з 18 листопада припинила нещодавно відновлені постачання електроенергії в Україну.

Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин, — йдеться у повідомленні прес-служби Міненерго Білорусі.

Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей. Причини припинення постачання електроенергії в Україну в повідомленні не вказані.

6 листопада Білорусь відновила комерційне постачання електроенергії в українську енергосистему.

Міненерго повідомляло, що відповідно до підписаного контракту поставки здійснюватимуться упродовж листопада.

Міністерство енергетики Білорусі не повідомляє про причини такого рішення, але на початку листопада сусіди вже припиняли поставки через чергове відключення Островецької АЕС від мережі. Однак ттоді поставки відновилися через кілька днів.

Раніше росіяни припинили поставки вугілля в Україну, а Київ оголосив, що перебуває в стані «енергетичної війни» з Москвою.