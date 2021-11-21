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Ракурс
Новый вид осьминога обнаружили у берегов Австралии. Фото: popmeh.ru

Новый вид осьминога обнаружили у берегов Австралии (ФОТО)

21 ноя 2021, 11:20
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Новый вид осьминога нашли зоологи у берегов Австралии.

Ученые отловили 25 особей вдоль побережья, чтобы определить, что они несколько различаются между собой. Оказалось, что эта группа мелководных осьминогов наиболее изучена. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Zootaxa.

По словам исследователей, из этой группы можно выделить еще множество мелких подвидов. Разница между ними позволит показать детальный анализ. Ученые отмечают, что в целом осьминоги похожи между собой, но в строении зубов или черепа могут быть отличия.

Нового осьминога назвали Octopus djinda. Этот головоногий имеет длину от 10 до 17 см, а внешне схож с Octopus tetricus — обычным сиднейским осьминогом. Оба этих вида из группы Octopus vulgaris.

Также ученые отмечают, что это промышленные осьминоги и рыбаки ведут их добычу. Зоологи призывают к немедленному изучению этих осьминогов, чтобы обнаружить исчезающий вид и защитить его.

Новый вид осьминога обнаружили у берегов Австралии. Фото: Zootaxa


Напомним, в Австралии осьминог избил геолога. Когда ученый вместе с двухлетней дочкой подошел ближе и снимал все на видео, животное его и ударило. После того, как геолог снова попытался зайти в воду, осьминог снова его атаковал.

Источник: Zootaxa

Источник: Ракурс


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