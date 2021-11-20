https://racurs.ua/ua/n163347-yak-pravylno-obiymatysya-sekret-rozkryly-psyhology.html

Ракурс

Як правильно обійматися — вчені знайшли відповідь на це питання. Співробітники Лондонського університету провели дослідження і встановили, що більш щирими вважаються тривалі обійми.

Про це повідомляє Acta Psychologica.

В експерименті брали участь 45 студентів, яким зав’язували очі, щоби вони не бачили, хто їх обіймає. Студенток обіймали спочатку одну секунду, потім п’ять, а потім 10 секунд. Обійми були двох видів — у першому випадку одна рука обхоплювала плечі, а друга лягала на спину десь трохи вище попереку, у другому випадку трохи вище попереку були обидві руки. Від обійманих потрібно було оцінити приємність обіймів.

Виявилося, що поза рук на відчуття не впливає, але впливає час обійм. П’яти- і десятисекундні обійми оцінювали вище, ніж односекундні.

Дослідники не обмежилися лабораторними дослідженнями та подивилися на обійми людей у їхньому природному середовищі — в університетському кампусі. З’ясувалося, що більшість обіймаються, поклавши одну руку на плечі, а іншу на спину. Ні зріст, ні ступінь близькості на характер обіймів не впливали.

Коли в людей питали, що вони думають про те, як треба правильно обійматися. Найчастіше вони відповідали, що коли обидві руки кладуть на спину — це означає інтимніші стосунки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї дослідники знайшли стародавнє поховання двох закоханих, якому понад 1 тис. 500 років. Археологи зазначили, що спільні поховання чоловіків і жінок не були рідкістю, проте «це перша пара в Китаї, яку знайшли похованою в любовних обіймах».