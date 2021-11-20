https://racurs.ua/n163347-kak-pravilno-obnimatsya-sekret-raskryli-psihologi.html

Ракурс

Как правильно обниматься — ученые нашли ответ на этот вопрос. Сотрудники Лондонского университета провели исследование и установили, что более искренними считаются более длительные объятья.

Об этом сообщает Acta Psychologica.

В эксперименте участвовали 45 студенток, которым завязывали глаза, чтобы они не видели, кто их обнимает. Студенток обнимали сначала одну секунду, потом пять, а потом 10 секунд. Объятия были двух видов — в первом случае одна рука обхватывала плечи, а вторая ложилась на спину где-то чуть выше поясницы, во втором случае чуть выше поясницы были обе руки. От обнимаемых нужно было оценить приятность объятий.

Оказалось, что положение рук на ощущения не влияет, но влияет продолжительность. Пяти- и десятисекундные объятия оценивали выше, чем односекундные.

Исследователи не ограничились лабораторными опытами и посмотрели на объятия людей в их естественной среде обитания — в университетском кампусе. Выяснилось, что большинство обнимаются, положив одну руку на плечи, а другую на спину. Ни рост, ни степень близости на характер объятий не влияли.

Когда у людей спрашивали, что они думают про то, как надо обниматься. Чаще всего они отвечали, что когда обе руки кладут на спину — это означает более интимные отношения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае исследователи нашли древнее захоронение двух влюбленных, которому более 1 тыс. 500 лет. Археологи отметили, что совместные захоронения мужчин и женщин не были редкостью, однако «это первая пара в Китае, которую нашли похороненной в любовных объятиях».