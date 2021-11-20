Коронавирус. Фото: istock

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Коронавирус в мире продолжает бушевать, но основной вклад в борьбу с пандемией и наработкой коллективного иммунитета сделали переболевшие, а не вакцинированные.

Такое заявление сделал иммунолог Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

По его словами, на данный момент в США эпидемия коронавируса близка к концу, при этом за счет миллиона добавленных смертей.

Основной вклад в создание коллективной защиты внесли переболевшие. Ценой 800 тыс. умерших от коронавируса США достигли показателя 2 тис. 371 смерть/миллион жителей, в пяти штатах превышена отметка 3 тис. В ближайшие несколько лет будет происходить компенсация — снижение количества смертей среди пожилых людей, — заявил он.



При этом, коллективный иммунитет был создан благодаря переболевшим, поскольку всего 59% населения получило две дозы вакцины от коронавируса, а 10% — три дозы.

Напомним, ранее мы сообщали, что таблетки от коронавируса «Молнупиравир» позволило для экстренного использования Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).