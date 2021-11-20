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Ракурс
Коронавирус в зоопарке. Фото: Facebook

Коронавирус массово скосил животных в зоопарке Европы (ФОТО)

20 ноя 2021, 18:56
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Коронавирус у животных не является редкостью — гориллы и львы в зоопарке Роттердама заразились COVID-19.

Тесты на наличие инфекции сделали после того, как работники парка обратили внимание на состояние животных — у них возникли симптомы заболевания. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Пока неизвестно, каким образом животные инфицировались коронавирусом, поскольку с посетителями они не контактировали. Есть предположение, что источником ковида мог стать работник зоопарка, который сам был больным, однако не имел симптомов.

Коронавирус в зоопарке. Фото: FacebookУ всех зараженных животных фиксируют вялость, снижение аппетита, иногда кашель. Также у гориллы — проблемы с желудком и кишечником. Болезнь подхватили четыре из пяти азиатских львов и семь из восьми горилл.

Коронавирус в зоопарке. Фото: FacebookВ то же время в зоопарке заметили, что серьезных рисков для здоровья животных нет, поскольку ни одно течение болезни не является тяжелым.


Пока мы даем животным возможность много отдыхать. Смотрители и ветеринар внимательно следят за гориллами и львами. При необходимости они получат лекарства. Это первый случай (заражение животных Covid в этом зоопарке) с начала пандемии, — рассказали в зоопарке.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире распространяется не только среди людей, но и среди животных. В зоопарке американского города Окленд начали экспериментальную COVID-вакцинацию животных.

Источник: Ракурс


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