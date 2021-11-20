Катализатор сна удалось обнаружить ученым. Фото: istock

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Белок, который способствует сну, удалось обнаружить израильским ученым. Он также отвечает за «ремонт» поломок ДНК.

Ученые из университета Тель-Авива и университета имени Бар-Илана провели эксперименты на рыбках данио с помощью оптогенетики, облучения и фармакологических препаратов. Об этом сообщает Molecular Cell.

Оказалось, что направленные повреждения в ДНК нейронов увеличивает потребность во сне. Измеряя уровень повреждений и изменяя количество часов сна для рыбок, ученые установили, что шесть часов являются тем минимумом, которого достаточно для восстановления.

Исследователи обратили внимание на белки, которые реагировали одними из первых в цепочке восстановления поломок ДНК. Одним из них является белок PARP1, который «отмечает» участки повреждения ДНК в клетках. Стимулируя экспрессию или блокировку этого белка, специалисты определили, что увеличение экспрессии PARP1 способствует сну и усиливает зависимое от сна восстановление.

При этом блокировка PARP1 нарушает сигнал о необходимости восстановления повреждений ДНК. В таком случае рыбки данио переставали получать сигнал о накопившейся усталости и засыпать.

Аналогичные результаты команда получила и в эксперименте на мышах. Белки PARP присутствуют и у человека, но пока еще неизвестно, играет ли PARP1 такую же роль.

Напомним, ранее мы сообщали, что нарушения сна могут происходить из-за разных причин. Ученые решили проверить, как Луна влияет на качество сна.