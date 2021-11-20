Каталізатор сну вдалося знайти вченим

Сон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163344-katalizator-snu-vdalosya-znayty-vchenym.html

Ракурс

Білок, який сприяє сну, вдалося виявити ізраїльським вченим. Він також відповідає за «ремонт» поломок ДНК.

Вчені з університету Тель-Авіва та університету імені Бар-Ілана провели експерименти на рибках даніо за допомогою оптогенетики, опромінення та фармакологічних препаратів. Про це повідомляє Molecular Cell.

Виявилося, що спрямовані ушкодження в ДНК нейронів збільшує потребу в сні. Вимірюючи рівень ушкоджень та змінюючи кількість годин сну для рибок, вчені встановили, що шість годин є тим мінімумом, якого достатньо для відновлення.

Дослідники звернули увагу на білки, які реагували одними з перших у ланцюжку відновлення поломок ДНК. Одним із них є білок PARP1, який «відзначає" ділянки пошкодження ДНК у клітинах. Стимулюючи експресію або блокування цього білка, фахівці визначили, що збільшення експресії PARP1 сприяє сну й посилює залежне від сну відновлення.

Водночас блокування PARP1 порушує сигнал про необхідність відновлення пошкоджень ДНК. У такому разі рибки даніо переставали отримувати сигнал про втому й засипати.

Аналогічні результати команда отримала і в експерименті на мишах. Білки PARP присутні і в людини, але поки ще невідомо, чи грає PARP1 таку роль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порушення сну можуть відбуватися через різні причини. Вчені вирішили перевірити, як Місяць впливає на якість сну.