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Ракурс
Сон. Фото: istock

Каталізатор сну вдалося знайти вченим

20 лис 2021, 18:07
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Білок, який сприяє сну, вдалося виявити ізраїльським вченим. Він також відповідає за «ремонт» поломок ДНК.

Вчені з університету Тель-Авіва та університету імені Бар-Ілана провели експерименти на рибках даніо за допомогою оптогенетики, опромінення та фармакологічних препаратів. Про це повідомляє Molecular Cell.

Виявилося, що спрямовані ушкодження в ДНК нейронів збільшує потребу в сні. Вимірюючи рівень ушкоджень та змінюючи кількість годин сну для рибок, вчені встановили, що шість годин є тим мінімумом, якого достатньо для відновлення.

Дослідники звернули увагу на білки, які реагували одними з перших у ланцюжку відновлення поломок ДНК. Одним із них є білок PARP1, який «відзначає" ділянки пошкодження ДНК у клітинах. Стимулюючи експресію або блокування цього білка, фахівці визначили, що збільшення експресії PARP1 сприяє сну й посилює залежне від сну відновлення.

Водночас блокування PARP1 порушує сигнал про необхідність відновлення пошкоджень ДНК. У такому разі рибки даніо переставали отримувати сигнал про втому й засипати.


Аналогічні результати команда отримала і в експерименті на мишах. Білки PARP присутні і в людини, але поки ще невідомо, чи грає PARP1 таку роль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порушення сну можуть відбуватися через різні причини. Вчені вирішили перевірити, як Місяць впливає на якість сну.

Джерело: Ракурс


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