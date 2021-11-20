Транзит. Фото: istock

https://racurs.ua/n163343-o-sudbe-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-rasskazali-v-kabmine.html

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Транзит газа через Украину планируют продлить по меньшей мере на 15 лет. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры касательно такой возможности.

Украинская ГТС готова вдвое увеличить объемы прокачки в Европу. Об этом он рассказал в интервью для «Радио Свобода».

Контракт (по транзиту газа — ред.) сегодня существующий мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продолжение. Для нас идеальным сроком является продолжение на 15 лет этих условий, — рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на переговорах Украина предлагала увеличить транзит до 55 млн кубометров.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Российской Федерации скидку в 50% на поставку газа в Европу. Речь идет об объемах, превышающих договорные 40 млрд куб. в год, транспортируемые из Российской Федерации через украинскую газотранспортную систему. Предлагая такую скидку Украина хочет облегчить энергетический кризис в регионе.

Источник: Радио Свобода