Транзит. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163343-pro-dolu-tranzytu-gazu-cherez-ukrayinu-rozpovily-v-uryadi.html

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Транзит газу через Україну планують продовжити щонайменше на 15 років. Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що з європейськими партнерами йдуть переговори щодо такої можливості.

Українська ГТС готова вдвічі збільшити обсяги прокачування в Європу. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Контракт (щодо транзиту газу — ред.) сьогодні існуючий ми хочемо продовжити. Тому ми ведемо переговори з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить його продовження. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов, — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що на переговорах Україна пропонувала збільшити транзит до 55 млн кубометрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський запропонував Російській Федерації знижку в 50% на постачання газу до Європи. Мова йде про обсяги, які перевищують договірні 40 млрд куб. м на рік, що транспортуються з Російської Федерації через українську газотранспортну систему. Пропонуючи таку знижку Україна хоче полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Джерело: Радіо Свобода