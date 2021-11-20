Температура в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n163342-snig-doschi-ta-poteplinnya-poobicyaly-v-ostanniy-vyhidnyy-karta.html

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Погода в Україні 21 листопада переважатиме тепла і похмура, можливий дощ і сніг. На півдні та сході України температура сягатиме +13° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 9−11 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 21 листопада здивує останніми теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують до +5° тепла, а вдень повітря прогріється до 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові буде морозна вночі і тепла вдень — градуси піднімуться до 7° із позначкою плюс. В місті сніжитиме.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень обіцяють 11−13° вище нуля.

Погодні умови у Львові в неділю будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +4 до +6° тепла, а вдень обіцяють 8−10° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo