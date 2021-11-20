Детектор. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163341-chytaie-za-oblychchyam-nadzvychayno-tochnyy-detektor-brehni-vynayshly-v-izrayili.html

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Детектор брехні, який із надзвичайною точністю зчитує інформацію з обличчя, винайшли в Ізраїлі.

Науковці заявляють, що пристрій ідентифікує дрібні рухи м’язів обличчя з точністю до 73% — це допомагає визначити чи бреше людина. Про це пише Times of Israel.

Спеціалісти з Тель-Авівського університету винайшли високочутливі електроди, що вимірюють рухи м’язів обличчя та передають інформацію штучному інтелекту, який навчений читати вирази обличчя.

Технологію перевірили на 40 добровольцях. Дослідники садили людей одне навпроти одного — одна людина була в навушниках і мала повторити почуте або збрехати, а той, хто навпроти мав вгадати, чи бреше партнер.

Під час експерименту фіксували активність мімічних зв’язків між бровами та на щоках, коли людина слухала слова та відповідала. Наразі технологія визначала чи брешуть люди з точністю у 73%. Вчені вважають, що це серйозна альтернатива поліграфам, які зчитують серцевий ритм, кров’яний тиск і дихання.

Це набагато краще, ніж звичайні тести на поліграфі, які люди можуть обдурити. Наш тест набагато важче відстежити, оскільки він ґрунтується на змінах у м’язах, про які ми навіть не підозрюємо, — сказав професор Діно Леві з Тель-Авівського університету.

Тепер вони прагнуть навчити інструмент аналізувати рухи обличчя без електродів. І розробити технологію стеження за обличчями, щоби визначити правдивість за допомогою камер, що дозволить їм помітити брехуна на відстані десятків метрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що люди стали набагато менше довіряти технологіям в еру пандемії коронавірусу. Проведене дослідження свідчить, що вперше в історії спостережень в 17 країнах із 27 досліджуваних рівень довіри до технологій досяг рекордно низького показника.

Джерело: Times of Israel