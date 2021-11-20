Резніков. Фото: Лига

https://racurs.ua/ua/n163340-ne-viru-v-ce-reznikov-sumnivaietsya-u-velykomu-vtorgnenni-rosiyi.html

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Олексій Резніков, міністр оборони України, сумнівається в можливості повноцінного вторгнення Росії, про яке попереджають країни Заходу.

На його думку, це неможливо через те, що Україна може дати відсіч. Про це міністр розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

Не вірю в це, — сказав він у відповідь на питання про великий наступ Росії й захоплення територій.

Резніков переконаний, Україна за вісім років війни навчилася захищатись. Він наголосив, що армія України підготовлена на високому рівні, особливо сухопутні війська.

Я мав честь із генералом Залужним головнокомандувачем чотири дні провести в ООС, спілкуватись із командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений у собі, люди вміють захищати країну, — наголосив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну допускають українські розвідники. Країна-агресор планує дестабілізувати ситуацію в Україні цієї зими.

Джерело: Голос Америки