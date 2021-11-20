Президент Болгарії не побачив «драми» в заяві про російський Крим

Радев. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n163339-prezydent-bolgariyi-ne-pobachyv-dramy-v-zayavi-pro-rosiyskyy-krym.html

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Румен Радев, президент Болгарії, повторив свої слова про те, що Крим — російський, хоча і визнав, що анексія українського півострова була порушенням міжнародного права.

За його словами, ніякої «драми» в цьому немає. Про це він заявив в ефірі каналу bTV.

Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці й на цей час Крим належить Росії, — сказав Радев.

Зауважимо, що президент Болгарії Румен Радев хоче переобратися на другий термін. Під час дебатів кандидатів у президенти він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС — неефективними.

Румен Радев має високі шанси переобратися на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков — 22,83%.

Чинний президент Болгарії має проросійські погляди — після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти РФ. До цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Болгарії Румен Радев визнав окупований український півострів Крим російською територією.