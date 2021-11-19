Президент Болгарії назвав Крим російським і засумнівався в санкціях

Радев. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n163290-prezydent-bolgariyi-nazvav-krym-rosiyskym-i-zasumnivavsya-v-sankciyah.html

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Президент Болгарії Румен Радев, який планує переобратися на другий термін, визнав окупований український півострів Крим російською територією й додав, що антиросійські санкції Європи неефективні.

Таку заяву він зробив під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим, передає «Радіо Свобода».

Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом, — заявив Радев.

На уточнювальне запитання Герджикова, чий Крим, Радев відповів: «Він зараз російський». Радев зазначив, що Росія не може моделлю розвитку Болгарії, але Росія не може бути ворогом для країни. За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому найголовніше — шукати діалог із Москвою.

Герджиков зі свого боку зазначив, що відносини з Росією мають бути прагматичними, спрямовані на обмін інвестиціями та спільні економічні ініціативи. У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков — 22,83%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що тимчасово окупований Росією український Крим де-факто є «російською територією».

Джерело: Радіо Свобода