Президент Болгарії назвав Крим російським і засумнівався в санкціях

Президент Болгарії назвав Крим російським і засумнівався в санкціяхhttps://racurs.ua/ua/n163290-prezydent-bolgariyi-nazvav-krym-rosiyskym-i-zasumnivavsya-v-sankciyah.htmlРакурс
Президент Болгарії Румен Радев, який планує переобратися на другий термін, визнав окупований український півострів Крим російською територією й додав, що антиросійські санкції Європи неефективні.
Таку заяву він зробив під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим, передає «Радіо Свобода».
Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом, — заявив Радев.
На уточнювальне запитання Герджикова, чий Крим, Радев відповів: «Він зараз російський». Радев зазначив, що Росія не може моделлю розвитку Болгарії, але Росія не може бути ворогом для країни. За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому найголовніше — шукати діалог із Москвою.
Герджиков зі свого боку зазначив, що відносини з Росією мають бути прагматичними, спрямовані на обмін інвестиціями та спільні економічні ініціативи. У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков — 22,83%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що тимчасово окупований Росією український Крим де-факто є «російською територією».
Джерело: Радіо Свобода