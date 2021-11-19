Президент Болгарии назвал Крым российским и усомнился в санкциях

Радев. Фото: РБК

https://racurs.ua/n163290-prezident-bolgarii-nazval-krym-rossiyskim-i-usomnilsya-v-sankciyah.html

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Президент Болгарии Румен Радев, который планирует переизбраться на второй срок, признал оккупированный украинский полуостров Крым российской территорией и добавил, что антироссийские санкции Европы неэффективны.

Такое заявление он сделал во время дебатов со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым, передает «Радио Свобода».

Очень важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России смотрятся неэффективными. Нам нужна прагматичная политика по отношению к Москве. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом, — заявил Радев.

На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Радев добавил, что Россия не может быть моделью развития Болгарии, но Россия также не может быть врагом для страны. По его словам, в отношении России есть много спекуляций, и потому самое главное — искать диалог с Москвой.

Герджиков со своей стороны отметил, что отношения с Россией должны быть прагматическими, направленные на обмен инвестициями и совместные экономические инициативы. В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков — 22,83%.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что временно оккупированный Россией украинский Крым де-факто является «российской территорией».

Источник: Радио Свобода