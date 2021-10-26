Зеленский пообещал после золота скифов вернуть и Крым, россияне в истерике. Фото: УП

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Дело о «скифском золоте» завершилось победой Украины. Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение суда Амстердама.

Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД, Минкультуры и информационной политики за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым, — написал президент в Twitter.

Россия назвала решение суда о передаче «скифского золота» Украине «проявлением двойных стандартов» и намерена его обжаловать.

Решение суда по вопросу принадлежности «скифского золота» не является до конца правовым и носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, — заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам РФ Александр Молохов.

Страна-агрессор назвал передачу реликвии Киеву якобы «пренебрежением правами и интересами крымчан». Золото не принадлежит Украине, заявила так называемая сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она считает, что «скифское золото», вывезенное из Крыма, принадлежит народу Крыма, который якобы является частью России.

Это наше историческое наследие, оставленное нашими предками. И ни один суд не имеет права лишать народ своего исторического наследия. В этом я твердо уверена, — заявила Ковитиди.

Напомним, Украина выиграла дело о «скифском золоте». Амстердамский суд 26 октября после семи лет рассмотрения дела принял решение передать коллекцию из крымского музея Украине. «Скифское золото» — это экспонаты из крымского музея, которые вывезли на выставку в Нидерланды до оккупации полуострова и до сих пор не вернули в Украину.