Зеленський пообіцяв після золота скіфів повернути й Крим, росіяни в істериці

Зеленський пообіцяв після золота скіфів повернути і Крим, росіяни в істериці. Фото: УП

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Справа про «скіфське золото» завершилася перемогою України. Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення суду Амстердаму.

Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін’юсту, МЗС, Мінкультури та інформаційної політики за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим, — написав президент у Twitter.

Росія назвала рішення суду про передачу «скіфського золота» Україні «проявом подвійних стандартів» і має намір його оскаржити.

Рішення суду щодо приналежності «скіфського золота» перестає бути остаточно правовим і носить переважно політизований характер. Набуття чинності цього рішення означає грубе порушення права народу Криму на доступ до власної культурної спадщини, — заявив заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань РФ Олександр Молохов.

Країна-агресор назвала передачу реліквії Києву нібито «нехтуванням прав та інтересів кримчан». Золото не належить Україні, заявила так звана сенатор від Криму Ольга Ковітіді. Вона вважає, що «скіфське золото», вивезене з Криму, належить народу Криму, який нібито є частиною Росії.

Це наша історична спадщина, яку залишили наші предки. І жоден суд не має права позбавляти народ своєї історичної спадщини. У цьому я твердо впевнена, — заявила Ковітіді.

Нагадаємо, Україна виграла справу про «скіфське золото». Амстердамський суд 26 жовтня після семи років розгляду справи ухвалив передати колекцію з кримського музею Україні. «Скіфське золото» — це експонати із кримського музею, які вивезли на виставку в Нідерланди ще до окупації півострову і досі не повернули в Україну.