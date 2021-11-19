Вовина тысяча. Фото: УП

https://racurs.ua/n163288-kto-poluchit-vovinu-tysyachu-i-pri-kakih-usloviyah-rasskazali-v-kabmine.html

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Тысяча Зеленского станет доступна всем гражданам Украины, которые получили прививку от коронавируса и имеют сертификат в «Дії».

В настоящее время Кабмин разрабатывает способы получения выплаты пенсионерам и жителям села. Об этом стало известно во время часа вопросов к правительству.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, таким образом государство хочет поддержать украинских граждан, которые вакцинируются и стимулировать темпы вакцинации. Кроме обычных граждан программой могут воспользоваться предприниматели, которых таким образом поддержат во время карантина.

«Вовину тысячу» начнут выплачивать с 19 декабря и она будет действовать 12 месяцев. В этом году будут заложены 3 млрд., и в начале следующего года еще 3 млрд. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысяча за вакцинацию — такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.