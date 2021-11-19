Зеленський. Фото: УП

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Тисяча від Зеленського стане доступною для всіх громадян України, які дістали щеплення від коронавірусу та мають сертифікат у «Дії».

Наразі уряд розробляє способи отримання виплати для пенсіонерів та жителів села. Про це стало відомо під час запитань до уряду.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у такий спосіб держава хоче підтримати українських громадян, які вакцинуються і стимулювати темпи вакцинації.

Окрім звичайних громадян, програмою можуть скористатися підприємці, яких у такий спосіб підтримають під час карантину. «Вовину тисячу» почнуть виплачувати з 19 грудня і вона діятиме 12 місяців. Цього року будуть закладені 3 млрд грн, і на початку наступного ще 3 млрд. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисяча за вакцинацію — таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити лише на певний список послуг.