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Ракурс
Зарплату лікарів і медперсоналу у 2022 році назвала “Слуга народу”

Зарплату лікарів і медперсоналу у 2022 році назвала «Слуга народу»

19 лис 2021, 11:50
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Як зросте зарплата лікарів і медперсоналу у 2022 році, розповіли у президентській фракції «Слуга народу». Також ще за рік монобільшість обіцяє підняти зарплатню вчителям.

У 2014 році все було сфокусовано на армії, останні два роки у нас є другий фронт — медицина, коронавірус і коронакриза. Як кажуть, у будь-яку кризу можна побачити й можливості. Медична система у будь-якій країні світу переживає максимальні навантаження й ніде не витримує. Ми вперше за 30 років протестували медсистему і розуміємо зараз не на паперах, а реально скільки койко-місць, лікарів і допоміжного медперсоналу є і чим вони займаються, які у них зарплати, — заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Право на владу».

Нардеп назвав зарплати лікарів жебрацькими.

Тому у новому бюджеті мінімальна зарплата для медперсоналу складатиме 13 тис. грн, а мінімальна зарплата лікаря — 20 тис. грн, — додав «слуга».

Він також зауважив, що держбюджет «не гумовий», тому зарплатню вчителям підвищать лише у 2023 році.


У 2023 році ми зробимо те саме з учителями — ми розуміємо цю необхідність, — запевнив Арахамія.

Джерело: Ракурс


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