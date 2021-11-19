Зарплату лікарів і медперсоналу у 2022 році назвала “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n163289-zarplatu-likariv-i-medpersonalu-u-2022-roci-nazvala-sluga-narodu.html

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Як зросте зарплата лікарів і медперсоналу у 2022 році, розповіли у президентській фракції «Слуга народу». Також ще за рік монобільшість обіцяє підняти зарплатню вчителям.

У 2014 році все було сфокусовано на армії, останні два роки у нас є другий фронт — медицина, коронавірус і коронакриза. Як кажуть, у будь-яку кризу можна побачити й можливості. Медична система у будь-якій країні світу переживає максимальні навантаження й ніде не витримує. Ми вперше за 30 років протестували медсистему і розуміємо зараз не на паперах, а реально скільки койко-місць, лікарів і допоміжного медперсоналу є і чим вони займаються, які у них зарплати, — заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Право на владу».

Нардеп назвав зарплати лікарів жебрацькими.

Тому у новому бюджеті мінімальна зарплата для медперсоналу складатиме 13 тис. грн, а мінімальна зарплата лікаря — 20 тис. грн, — додав «слуга».

Він також зауважив, що держбюджет «не гумовий», тому зарплатню вчителям підвищать лише у 2023 році.