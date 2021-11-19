Зарплату врачей и медперсонала в 2022 году назвала «Слуга народа»

https://racurs.ua/n163289-zarplatu-vrachey-i-medpersonala-v-2022-godu-nazvala-sluga-naroda.html

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Как вырастет зарплата врачей и медперсонала в 2022 году, рассказали в президентской фракции «Слуга народа». Также еще через год монобольшинство обещает поднять зарплату учителям.

В 2014 году все было сфокусировано на армии, последние два года у нас есть второй фронт — медицина, коронавирус и коронакризис. Как говорится, в любой кризис можно увидеть и возможности. Медицинская система в любой стране мира испытывает максимальные нагрузки и нигде не выдерживает. Мы впервые за 30 лет протестовали медсистему и понимаем сейчас не на бумагах, а реально сколько койко-мест, врачей и вспомогательного медперсонала есть и чем они занимаются, какие у них зарплаты, — заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире «Право на власть».

Нардеп назвал зарплаты врачей нищими.

Поэтому в новом бюджете минимальная зарплата для медперсонала будет составлять 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача — 20 тыс. грн, — добавил слуга.

Он также отметил, что госбюджет «не резиновый», поэтому зарплату учителям повысят только в 2023 году.