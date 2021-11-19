Денис Монастырский (справа), фото: «Интерфакс-Украина»

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Украине нужно будет потратить 17 млрд грн на надлежащее оборудование границы с Беларусью и Россией.

Соответствующие работы продлятся два года. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, призвав депутатов предусмотреть соответствующие средства в бюджете на 2022 год.

По словам Монастырского, надлежащее обустройство границы не расходы, а инвестиции — ожидается, что деньги отобьются за счет снижения потока контрабанды.

Министр заявил, что за годы независимости Украины не было надлежаще обустроено ни одного километра границы с Беларусью, а известная «стена» на границе с РФ охватила всего несколько десятков километров.

По словам министра, украинская граница будет «интеллектуальной».

Самым рациональным решением является строительство вдоль всей границы или реки в виде сплошного забора сетки и колючей проволоки со 100-процентным покрытием границы интеллектуальными системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализацией, — отметил он.

Министр подчеркнул, что современные системы видеонаблюдения смогут выявлять и идентифицировать объекты еще за 5−15 км от госграницы и сигнализировать пограничникам.

И благодаря скоростной рокадной дороге, которая будет вдоль границы, в течение 15 минут прибывать на место вероятной опасности, — отметил министр.

Также, по его мнению, следует предусмотреть противотранспортный ров на открытой местности.