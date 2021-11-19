Энергетический и экономический кризис в Украине прогнозирует разведка

https://racurs.ua/n163286-energeticheskiy-i-ekonomicheskiy-krizis-v-ukraine-prognoziruet-razvedka.html

Ракурс

Масштабный энергетический кризис, который повлечет и экономический кризис, надвигается на Украину. Такой прогноз Главного управления разведки Министерства обороны озвучил глава ведомства Кирилл Буданов.

Идет масштабная операция против Украины по дестабилизации ситуации внутри страны и извне. Если коротко, замысел Москвы очень прост — дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много нарративов — от антивакцинаторов, заканчивая, скажем так, недовольствами по разным причинам, — отметил Буданов в эфире программы «Право на власть».

Он также упомянул о спровоцированном Россией с помощью Белоруссии миграционном кризисе, который нацелен на расшатывание ситуации в обществе.

Масштабный энергетический кризис, который все же надвигается, по нашим оценкам. Экономический кризис. И на этом фоне масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление (войска РФ — ред.) будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января 2022 года, — подытожил начальник ГУР Министерства обороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что отключение электроэнергии из-за снижения температуры и усложнения погодных условий отрицали энергетики. НЭК «Укрэнерго» сообщает, что планирует покрыть чрезмерное потребление электроэнергии за счет использования резервных энергоблоков и резервного топлива.