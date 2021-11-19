Самые популярные среди украинцев мобильные мессенджеры установили социологи

Viber – одно из самых популярных среди украинцев мобильных приложений, фото: Yuri Samoilov

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Ракурс

Viber является наиболее популярным среди украинцев мобильным приложением для обмена сообщениями.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 10 по 15 сентября соцопроса, результаты которого опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Респонденты могли назвать сразу несколько приложений. В результате, среди тех из опрошенных, у которых был мобильный телефон, самыми популярными приложениями для обмена сообщениями с мобильного телефона оказались:

Viber — пользуются 73,6% опрошенных;

WhatsApp — 25,3%;

Facebook Messenger — 42,7%;

Telegram — 31,6%;

Twitter — 4,9%;

Signal — 3,8%;

Skype — 11,3%;

Instagram — 26,4%;

Tik-Tok — 9,1%;

другой мессенджер используют 2,6% опрошенных;

ничем из перечисленного — 18,7%;

затруднились или не захотели отвечать 0,8% опрошенных.

Отмечается, что Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. В возрастной категории 18−29 лет на втором и третьем месте по популярности (в отличие от других) расположены Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%).

Доля опрошенных, которые не используют ни одно из указанных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18−29 лет (1,4%) и постепенно растет с возрастом, достигая показателя 57,9% в категории от 70 лет.

В городах большей является часть тех, кто использует мессенджеры Telegram и WhatsApp. В то же время среди сельского населения более высокий уровень респондентов, не использующих ни одно из перечисленных приложений — 24,7% против 15,8% среди городского населения.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 2 тыс. 2 респондента из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.