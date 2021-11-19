Самые популярные среди украинцев мобильные мессенджеры установили социологи

Самые популярные среди украинцев мобильные мессенджеры установили социологиhttps://racurs.ua/n163285-samye-populyarnye-sredi-ukraincev-mobilnye-messendjery-ustanovili-sociologi.htmlРакурс
Viber является наиболее популярным среди украинцев мобильным приложением для обмена сообщениями.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 10 по 15 сентября соцопроса, результаты которого опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).
Респонденты могли назвать сразу несколько приложений. В результате, среди тех из опрошенных, у которых был мобильный телефон, самыми популярными приложениями для обмена сообщениями с мобильного телефона оказались:
- Viber — пользуются 73,6% опрошенных;
- WhatsApp — 25,3%;
- Facebook Messenger — 42,7%;
- Telegram — 31,6%;
- Twitter — 4,9%;
- Signal — 3,8%;
- Skype — 11,3%;
- Instagram — 26,4%;
- Tik-Tok — 9,1%;
- другой мессенджер используют 2,6% опрошенных;
- ничем из перечисленного — 18,7%;
- затруднились или не захотели отвечать 0,8% опрошенных.
Отмечается, что Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. В возрастной категории 18−29 лет на втором и третьем месте по популярности (в отличие от других) расположены Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%).
Доля опрошенных, которые не используют ни одно из указанных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18−29 лет (1,4%) и постепенно растет с возрастом, достигая показателя 57,9% в категории от 70 лет.
В городах большей является часть тех, кто использует мессенджеры Telegram и WhatsApp. В то же время среди сельского населения более высокий уровень респондентов, не использующих ни одно из перечисленных приложений — 24,7% против 15,8% среди городского населения.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 2 тыс. 2 респондента из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.