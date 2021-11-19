Найпопулярніші серед українців мобільні месенджери встановили соціологи

Viber – один із найпопулярніших серед українців мобільних додатків, фото: Yuri Samoilov

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Ракурс

Viber є найбільш популярним серед українців мобільним додатком для обміну повідомленнями.

Про це свідчать результати проведеного у період з 10 по 15 вересня соцопитування, результати якого опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респонденти могли назвати відразу кілька додатків. В результаті, серед тих з опитаних, хто мав мобільний телефон, найпопулярнішими застосунками для обміну повідомленнями з мобільного телефону виявилися:

Viber — користуються 73,6% опитаних;

WhatsApp — 25,3%;

Facebook Messenger — 42,7%;

Telegram — 31,6%;

Twitter — 4,9%;

Signal — 3,8%;

Skype — 11,3%;

Instagram — 26,4%;

Tik-Tok — 9,1%;

інший месенджер використовують 2,6% опитаних;

нічим з перерахованого — 18,7%;

не змогли чи не захотіли відповідати 0,8% опитаних.

Зазначається, що Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій. Водночас у віковій категорії 18−29 років на другому і третьому місці за популярністю (на відміну від інших) розташовані Telegram (64,3%) та Instagram (61,0%).

Частка опитаних, які не використовують жоден із вказаних застосунків є найнижчою серед вікової категорії 18−29 років (1,4%) та поступово зростає з віком, досягаючи показника 57,9% у категорії від 70 років.

У містах більша частка тих, хто використовує месенджери Telegram та WhatsApp. Водночас серед сільського населення вищий рівень респондентів, які не використовують жоден з перерахованих застосунків — 24,7% проти 15,8% серед міського населення.

Опитування проводилися методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. В ньому взяли участь 2 тис. 2 респонденти з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.