Польща. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n163284-ne-osmiluvatymemo-lukashenka-polscha-proty-gumanitarnogo-korydoru-dlya-migrantiv.html

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У Польщі виступили різко проти створення гуманітарного коридору для мігрантів, які намагаються потрапити до Німеччини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дипломати переконуватимуть мігрантів повернутися на батьківщину. Про це повідомляє «Польське радіо».

Якщо Німеччина хоче запропонувати літаки й перевезти будь-кого із території іншої держави, то це її прерогатива. Але я застерігаю від цього. Бо кожен такий рух буде осмілювати Лукашенка та його фактичного поручителя продовжувати цю діяльність. Це даватиме непотрібну надію контрабандистам людей, що їхні дії можуть бути ефективними, — наголосив він.

Прем'єр додав, що розмови з Лукашенком фактично легітимізують режим у Мінську.

Зокрема, очільник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський запевнив, що Польща не допустить створення режимом Лукашенка нелегального міграційного маршруту з Білорусі на Захід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів, щоб Ангела Меркель називала його «президентом, а не паном Лукашенком». Білоруський диктатор вимагав визнати його легітимним президентом і скасувати санкції, введені через фальсифікацію виборів та політичні переслідування.

Джерело: Польське радіо